إسطنبول.. انعقاد اجتماع رؤساء المحاكم العليا في منظمة التعاون الإسلامي

تحتضن مدينة إسطنبول، غداً، أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية التركية، فإن الاجتماع سيفتتح الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (07:30 ت.غ) في قصر "دولمة بهتشه" بالطرف الأوروبي لإسطنبول.

ويهدف الاجتماع إلى تشكيل منتدى قضائي من أجل ضمان التواصل المثمر والبنّاء بين المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المقرر أن يشارك ممثلون من 48 دولة ومنظمة حول العالم، في الاجتماع الذي يناقش موضوع "سيادة القانون ودور القضاء الأعلى في حماية الحقوق الأساسية".

وسيشهد الاجتماع عدة جلسات لمناقشة قضايا مثل سيادة القانون في الممارسة القضائية الدستورية، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى، وأثر الديناميات العالمية والمحلية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وسيختتم الاجتماع أعماله السبت بجلسة تحت عنوان "التقييم العام ومستقبل التعاون".