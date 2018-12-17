شركة هواوي تفتتح أكاديمية للمعلومات والربط الشبكي في إسطنبول

احتفلت شركة هواوي المتخصصة بالاتصالات بافتتاح مختبر أكاديمية هواوي للمعلومات والربط الشبكي في جامعة إسطنبول، اليوم.

وقد صرح الملحق التجاري الصيني في إسطنبول، هوانغ صونغفينغ، في كلمة الافتتاح إن شركة هواوي خصصت مواردها في تركيا للتعليم والتكنولوجيا، وهذا أمر مهم.

وأضاف أن البلدان التي تملك التكنولوجيا تكون أكثر قوة، وأنه يتعين على الدول التركيز على التعليم والتكنولوجيا.

وأوضح "إن شركة هواوي قامت بعمل مهم في تركيا، بتخصيصها مواردها للتعليم والتكنولوجيا".

وأكد على أهمية التكنولوجيا ليس للصين فحسب بل لمستقبل الإنسانية، مبيناً أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين سيكون سيئاً في حال استخدامه في الاتجاه السيئ، أما استخدامه في الاتجاه الصحيح فسيخدم الإنسانية.

من جانبه قال مدير البحث والتطوير لشركة هواوي في تركيا، يو ليانقينغ، إنه يعيش في تركيا منذ خمسة سنوات، وأنه يتفهم كأجنبي أهداف تركيا المئوية في 2023.

وأشار إلى أن شركة هواوي تقوم بتقديم المساعدة للعديد من البلدان من أجل تطوير أنظمتها التكنولوجية، وإعداد كوادر متمكنة.

وأردف أن علاقات الصداقة بين تركيا والصين تمتد إلى سنين طوال مضت، مؤكداً "إن البلدين يقومان يدا بيد بإنشاء مستقبلهما".