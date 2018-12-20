وفاة القنصل العام الفلسطيني في إسطنبول بعد صراع مع المرض

توفي القنصل العام الفلسطيني في إسطنبول، عبد الكريم الخطيب، مساء الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الخطيب (60 عاما) يرقد للعلاج في مستشفى بإسطنبول منذ عام تقريبا.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الراحل أن صلاة الجنازة عليه من المقرر أن تقام في جامع "الفاتح" بإسطنبول، دون تفاصيل إضافية.

وولد عبد الكريم الخطيب عام 1958 في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في أنقرة بين 1979 و1994.

وفي عام 1994، انتقل الخطيب إلى بلاده، حيث تولى مناصب حكومية مختلفة، وعاد إلى تركيا عام 2000 دبلوماسيا في سفارة فلسطين لدى أنقرة، ثم قنصلا عاما في إسطنبول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.