إسطنبول.. بطريرك الروم يسلم الكنيسة الأوكرانية مرسوم الاستقلال

سلّم بطريرك الروم بإسطنبول، بارثولوميوس الأول، الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرسوم المتعلق بمنحها الاستقلال عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

جاء ذلك خلال مراسم في البطريركية الرومية بإسطنبول، السبت، حضرها رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو وأسرته، ورئيس أساقفة الكنيسة الأوكرانية سيرغي دومينكو، المعروف باسم "إبيفاني".

وعقب المراسم، سلّم بارثولوميوس الأول، مرسوماً يدعى "توموس" الذي يمنح بموجبه الاستقلال للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى "إبيفاني".

تجدر الإشارة إلى أن البطريركية الرومية وافقت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على استقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وتشهد العلاقات بين موسكو وكييف توترًا حادًا منذ 4 سنوات، على خلفية دعم روسيا انفصاليين شرقي أوكرانيا، وانتزاع شبه جزيرة القرم (جنوب)، بموجب استفتاء غير قانوني.

ويشارك الرئيس الأوكراني بوروشينكو، الأحد، في مراسم ستنظمها البطريركية الرومية في إسطنبول.