إسطنبول تنثر الحبوب للحيوانات البرية في الغابات بسبب ظروف الشتاء

تواصل السلطات التركية توفير المواد الغذائية للحيوانات البرية في الغابات والحدائق العامة، بالتزامن مع تدني درجات الحرارة والهطول الكثيف للثلوج.

وقالت الطبيبة البيطرية إسراء داغلي، إن مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية، اطلقت حملة لتوفير الغذاء للحيوانات البرية، لاسيما مع تراكم الثلوج في الغابات.

وأضافت أن تراكم الثلوج ينعكس سلبًا على الحيوانات البرية وقدرتها على تأمين المواد الغذائية.

وتابعت: "بدأت الفرق المختصة نثر القمح والذرة للطيور، وتوزيع الخضار والفواكه للثديات كالغزلان والأيائل، إضافة إلى توزيع فضلات اللحوم والعظام على الحيوانات اللاحمة في مختلف الغابات والحدائق العامة في إسطنبول".

وأشارت داغلي إلى أن مديرية حماية البيئة والحدائق الوطنية تواصل العمل في إطار الحملة واضعة نصب عينيها حماية المناطق السكنية من هجمات الحيوانات البرية وحماية الحياة البرية.

وذكرت داغلي، أن المناطق التي بدأت بها الحملة هي "سلوري" و"جاتالجه"، وغابات "بلغراد"، و"شيله" وغابة "بولونزكوي".