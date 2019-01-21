الإعلان عن موعد نقل جميع الرحلات الجوية إلى مطار إسطنبول الجديد

أعلنت إدارة مطار إسطنبول الجديد عن موعد نقل جميع الرحلات الجوية تماماً من مطار أتاتورك الدولي إلى المطار الجديد.

وأرسل المطار مذكرة إعلان إلى شركات الخطوط الجوية في العالم، كما نشرت على قاعدة بيانات خدمات معلومات الطيران بأوروبا.

ووفقاً للمذكرة ستبدأ أعمال نقل جميع الرحلات في تمام الساعة 3:00 يوم 1 مارس / آذار 2019 وتستمر حتى الساعة 00:00 يوم 3 مارس.

واعتباراً من منتصف الليل يوم 3 مارس سيتم إغلاق مطار أتاتورك الدولي أمام جميع الرحلات الدولية والداخلية لتجارية وغير التجارية. بينما يظل متاحاً لرحلات شركات الشحن المستقلة ورحلات العمل والرحلات الخاصة وبعض الرحلات الرسمية التي تتم بطائرات الدولة، إضافة إلى استخدام المطار في أعمال الصيانة.

وتم افتتاح مطار إسطنبول في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بمراسم ضخمة شارك بها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وعدد من السياسيين والقادة الأجانب.

وتبلغ مساحة المطار 76.5 مليون متر مربع وسيكون الأكبر عالميا عند اكتمال كافة مرافقه.