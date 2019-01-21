تشاووش أوغلو: الغرب يدعم "ي ب ك" لأنه أداة بيدهم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن الغربيين يدعمون تنظيم "ي ب ك" الإرهابي لأنهم يستخدمونه كأداة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته المركز الشبابي في بلدية إسطنبول الكبرى.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه لدى سؤال الغرب خلف الأبواب عن سبب دعمه لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي، يقولون بكل صراحة "لأنه تنظيم نستخدمه بسهولة كبيرة".

وأضاف "نحن نقولها منذ البداية، هؤلاء (ي ب ك) أدوات تتنقل بين الأيدي، والغربيون يدعمون كل تنظيم يرون فيها إمكانية استخدامه، وهذا هو سبب دعمهم لـ (ي ب ك) و(بي كا كا)".

وشدد الوزير التركي إنه إن كانوا يستخدمون "ي ب ك" الإرهابي ضد تركيا اليوم، فإنهم سيستخدمونهم غدا ضد بلد آخر.

وتابع "يستخدمونهم (ي ب ك) ضد بعض البلدان المجاورة لتركيا".

وأوضح أن مكافحة الإرهاب يعد اختبارا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للعالم برمته. داعيا إلى تكاتف العالم في هذا الإطار.

وبيّن أن السياسة التي تتبعها تركيا حيال سوريا واضحة جدا، وليست لديها أجندات سرية.

وأوضح أن تركيا تريد إرساء السلام والهدوء والاستقرار وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

تشاووش أوغلو أشار إلى أن كراهية الأجانب والعنصرية، يشكل تهديدا لا يقل عن خطورة الإرهاب. مبينا أنها تعد مرضا خطيرا.

وقال في هذا الإطار "المسلمون مستهدفون اليوم، وغدا ربما الآخرون".