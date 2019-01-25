حلم الجنسية: عصابة تحتال على الآلاف بجوازات سفر مزيفة

تمكنت عصابة في إسطنبول من الاحتيال على حوالي 1000 شخص من خلال بيعهم جوازات سفر مزيفة لجمهورية الجبل الأسود، مقابل مبلغ 7000 يورو لكل جواز، وقد قامت العصابة برسم وتنفيذ خطة محكمة تتضمن مبنى قنصلية مزيفة.

وقال "أكان سوفر"، القنصل العام الفخري لجمهورية الجبل الأسود في إسطنبول، إنه لا يوجد الكثير ليفعله "لأن الأشخاص الذين تم خداعهم ليس لديهم أي شيء في أيديهم لتقديمه إلى المحكمة. لقد ذهبوا بإرادتهم، وقدموا أموالهم عن طيب خاطر".

وقال "سوفر" إن المحتالين قد فتحوا مكتباً استشارياً بالقرب من مبنى القنصلية العامة الرسمي في بشيكطاش على الجانب الأوروبي من إسطنبول، وقاموا بتوظيف عشرات الأشخاص.

وقال أيضا إن المحتالين لديهم العديد من الأماكن الأخرى التي تم إنشاؤها تحت أسماء مختلفة، بما في ذلك بعض وكالات السياحة والسفر، مدعين تقديم خدمات استشارية للتأشيرة وإجراءات الجنسية.

وقال سوفر: "كانوا يطلبون من الناس دفع ما بين 7000 و12000 يورو مقابل ما يسمى بجنسية الجبل الأسود".

وأكد "سوفر" أنه لا حاجة للحصول على فيزا لزيارة الجبل الأسود، إذ لا توجد تأشيرة دخول بين الجبل الأسود وتركيا لمدة 90 يومًا من الإقامة. وأضاف قائلاً: "أولئك الذين يريدون الذهاب إلى الجبل الأسود لا يحتاجون إلى وسطاء. والجبل الأسود لا يمنح الجنسية أيضاً".

مع ذلك، أشار إلى أنه تم تقديم "برنامج المواطنة الاقتصادية" للجبل الأسود هذا العام، مع التشديد على أن الحكومة لديها سلطة تقرير ما إذا كان المتقدمون سيحصلون على جنسية أم لا.

وكجزء من البرنامج، ستقوم حكومة الجبل الأسود بمنح الجنسية لـ 2000 مستثمر أجنبي يستثمرون في مشاريع التنمية في جميع أنحاء البلاد. البرنامج الذي بدأ سريانه اعتبارا من السنة الجديدة، سوف يستمر لمدة ثلاث سنوات. وكان الجبل الأسود قد أعلن في وقت سابق عن الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية كجزء من البرنامج.

يذكر أن الحكومة اشترطت على المستثمرين ألا يكون لديهم أي قضايا جنائية وأن يقوموا بالاستثمارات المباشرة اعتمادا على المدن التي يختارونها. وتقدم الحكومة حالياً ثلاث مجموعات استثمارية: 450.000 يورو في استثمارات في العاصمة بودغوريتشا وحولها والمدن الساحلية، و250.000 يورو للمناطق الشمالية والوسطى من البلاد و100.000 يورو للمناطق الأقل نمواً.