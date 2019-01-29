السعودية تمنع المحققة الأممية من دخول قنصليتها بإسطنبول

منعت السلطات السعودية المحققة الأممية الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أغنيس كالامارد، من دخول قنصليتها في إسطنبول.

وتجري المقررة الأممية زيارة لتركيا تستغرق أسبوعاً للتحقيق في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويرافق كالامارد في زيارتها، المحامية البريطانية، هيلينا كينيدي، ودوارتي نونو فييرا، الرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي.

ومن المقرر أن تقدم كالامارد ما ستتوصل إليه حول القضية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه الذي سينعقد في يونيو/ حزيران المقبل.

والتقت كلامارد، في وقت سابق الاثنين، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ووزير العدل عبد الحميد غل، ومن المقرر أن تلتقي، الثلاثاء، عرفان فيدان النائب العام في إسطنبول المكلف بالتحقيق في القضية.