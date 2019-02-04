دار العجزة في إسطنبول... 124 عاماً في خدمة الإنسان

تأسست دار العجزة في إسطنبول بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني قبل 124 عاما، ومنذ افتتاحها وهي تقدم شتى أنواع الرعاية للمسنين.

وإضافة إلى المسنين، تحتضن الدار ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وسائر المحتاجين إلى الرعاية الطبية من كافة الأطياف.

وتتألف الدار من طابقين، وتضم حوالي 500 مسن، ولعلها دار المسنين الوحيدة في العالم التي تحوي مسجدا وكنيسة وكنيس.

كما تحتوي على مركز لإعادة التأهيل، حيث يشارك المسنون في إنتاج أدوات متنوعة، ما يساهم في إدخال البهجة إلى نفوسهم.

وتتبع الدار اليوم لوزارة شؤون الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، وتقدم الاحتياجات الأساسية للنزلاء من لباس وطعام ورعاية صحية.

وفي لقاء مع الأناضول، يقول مدير دار العجزة حمزة جيبجي، "يوجد في الدار الآن حوالي 500 مسن، وهذا الرقم غير ثابت".

ويضيف أن سعتها الإجمالية تبلغ 550 شخصا، مبينا أنها تستقبل حاليا أكثر من 150 مسنا طريح الفراش.

ويشير إلى أن سعة الدار من النزلاء الأطفال تبلغ 50 طفلا، موضحا أن مديرية شؤون الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في إسطنبول، ترسل إليها الأطفال ذوي الحاجة إلى رعاية صحية.

ويلفت جيبجي إلى أن الدار تقدم خدماتها على مدار الساعة، وأن عدد الموظفين فيها 450.

في سياق آخر، أفاد بأنه سيتم إنشاء دار عجزة جديدة في إسطنبول بمنطقة أرناؤوط كوي، مضيفاً أن حجر الأساس للدار سيوضع قريبا، وستحمل اسم "مدينة دار العجزة والخدمات الاجتماعية"، وأنها ستتألف من بناء ضخم يبلغ خمسة أضعاف المبنى الحالي.

موضحا أنها ستكون رائدة على مستوى العالم، كما سيتم بناء سكن طلابي ومرآب للسيارات في القسم الخلفي منها، بهدف تأمين موارد مادية إضافية للمؤسسة.

وختم حديثه قائلا إن دار العجزة تؤمن احتياجاتها من أموال التبرعات التي تأتيهم من داخل البلاد وخارجها.