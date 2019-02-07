رئيس الوزراء اليوناني يعرب عن رغبته إعادة افتتاح مدرسة "الرهبان" في إسطنبول

بعد تلميح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى تمنيه إعادة افتتاح مدرسة "الرهبان" في جزيرة "هيبلي أدا" بإسطنبول، قال وكيل وزير الشؤون الخارجية اليوناني، يورغوس كاترولوس، إن الرئيس التركي هو من يقرر إعادة فتح المدرسة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، أجرى خلال زيارته الرسمية إلى تركيا، زيارة إلى مدرسة الرهبان في جزيرة "هيبلي أدا" بإسطنبول، برفقة متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وقال خلال زيارته المدرسة: "اتمنى أن نزور مدرسة الرهبان (المغلقة منذ 1971) بصحبة أردوغان خلال زيارتي المقبلة، وأن نفتتح معه باب المدرسة مجددًا".

وقد صرح وكيل وزير الشؤون الخارجية اليوناني للأناضول، بخصوص المدرسة: "إذا تم اتخاذ قرار بفتح المدرسة، لا يمكن أخذها إلا من قبل الرئيس أردوغان".

وأشار إلى أن الجانبين بحثا جميع القضايا خلال لقائهما، قائلا: "اتفق الزعيمان على العمل على تطوير العلاقات في إطار الاحترام المتبادل. جرى التوافق على بدء المفاوضات بشكل منهجي لتحقيق نتائج ملموسة".

وحول مرحلة التحضير للمفاوضات، تابع قائلا: "سيكون هناك أولاً محادثات على مستوى الأمن العام لوزارة خارجية البلدين ونائبي وزير الخارجية، وسيجتمع وزيرا الدفاع لبناء الثقة. ثم نأتي إلى مستوى وزراء الخارجية. بعد مرحلة التحضير هذه، سنبدأ بمفاوضات استكشافية".