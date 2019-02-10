أردوغان يدشن "دار الأوبرا" بإسطنبول ويتعهد بإلغاء الضريبة عن المطبوعات

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في مراسم وضع حجر أساس دار أوبرا داخل مركز أتاتورك الثقافي بحلته الجديدة في ساحة تقسيم وسط مدينة إسطنبول.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال أردوغان: "نُقدم اليوم سويةً على خطوة مهمة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الحياة الثقافية والفنية لبلادنا".

وأوضح أن مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول، يتكون من 5 أبنية منفصلة بمساحة مغلقة تبلغ 95 ألف و600 متر مربع.

وأضاف أن بناء المركز سينتهي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين، وبعد ذلك سيتم فتحه لخدمة الفنانين ومحبي الفن.

وذكر بأن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمركز أتاتورك الثقافي، بلغت 860 مليون ليرة، معربا عن أمله في أن يحمل هذا المشروع كل الخير لإسطنبول وتركيا.

وتابع قائلاً: "اسطنبول ستكون أجمل مع هذا الصرح الذي يمثل قيمة إضافية لهويتها التاريخية والثقافية... وسيكون مركز أتاتورك الثقافي مسرحا للانشطة الثقافية والفنية وملتقى للشباب مجددا عند الانتهاء من تشييده".

وأشار الرئيس التركي إلى وجود جهات ابتدعت أكاذيب عدة، وادعت بأن الحكومة التركية ستبني مسجدا أو مركزا تجاريا مكان مركز أتاتورك الثقافي.

وأردف قائلاً: "إن من عارضوا هدم البناء القديم وتشييد بناء أكثر حداثة، هم أولئك الذين يتصرفون بدافع من التعصب الأيديولوجي، وليس بدافع الثقافة والفنون".

وأكد بأن مركز أتاتورك الثقافي في اسطنبول سيكون صرحًا للمجد الذي يعلي من شأن قيم الشعب التركي ومعتقداته وتاريخه وثقافته.

واستطرد قائلاً: "إن هذا الصرح الذي نضع حجر الأساس له، لن يكون مجرد مركز ثقافي بل سيمثل أيضا أروع رد على أعداء الوطن والأمة، الذين يتهجمون على الإرادة الوطنية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة".

وأضاف قائلاً: "ليس لأحد بعد الآن أن يجبر بلدنا على الحد الأدنى من الفنون والثقافة، كما أن أولئك الذين يرون الفن والفنانين على أنهم أداة لسياساتهم، لن يستطيعوا إجهاض مسيرة الحياة الثقافية والفنية في تركيا".

وتشجيعا للقراءة والمطالعة، أعلن أردوغان عن مشروع لإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمجلات والصحف.

وذكر بأن البرلمان التركي سيناقش مشروع قانون لإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمنشورات الدورية، بحيث تشمل الناشر والبائع.

وتابع قائلاً: "أود الإعلان عن بشارة أخرى، نقوم بتحويل "ثكنة رامي إلى أكبر مكتبة باسطنبول".