مطار أتاتورك يحتضن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان تكنوفيست إسطنبول لتكنولوجيا الفضاء

بدأ العد التنازلي لانعقاد مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، في نسخة ثانية لفعالية تعتبر الأولى من نوعها في تركيا.

ويحتضن مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول فعاليات المهرجان في الفترة بين 17 و22 سبتمبر/ أيلول المقبل، في تظاهرة ترمي إلى تحويل تركيا إلى منتج للتكنولوجيا.

وينظم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات التكنولوجيا البارزة، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعلامية من وكالة "الأناضول"، ومجموعات "ألبيراق"، و"جنر"، ودمير أوران" الإعلامية، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

ويستهدف منظمو المهرجان أن يستقطب العام الحالي أكثر من مليون زائر.

ويشهد المهرجان إقامة مسابقات تكنولوجية في 19 فئة مختلفة، من أجل دعم جهود الشباب بمجال التكنولوجيا المستقبلية، حيث يمكن لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعيين إضافة إلى المتخصصين المشاركة فيها.

وتقدر قيمة جوائز المسابقات في إطار المهرجان، بأكثر من مليوني ليرة تركية (ما يعادل نحو 381 ألف دولار أمريكي).

وتستمر عملية تقديم الطلبات للمشاركة في المسابقات حتى 28 الشهر الحالي عن طريق الموقع التالي: www.teknofestistanbul.org.

والثلاثاء، عقد في مطار أتاتورك، اجتماع تعريفي بدورة المهرجان للعام الحالي.

وفي كلمة خلال الاجتماع، أشاد وزير الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، بالمهرجان الذي جرت نسخته العام الماضي.

وأكد دمير على ضرورة تقديم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الصناعات الدفاعية، الدعم الكامل من أجل نشر هذا النموذج في كامل أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن "الشباب والشعب التركيين قادرين على تقديم أفضل مما أنجزاه حتى اليوم في مجال الطيران والفضاء والتكنولوجيا".

وقال بهذا الصدد: "سنرى براعم البذور التي زرعت في تكنوفيست تزهر في المستقبل".

من جهته، لفت نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا، رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان محمد فاتح كاجر، إلى أن أكثر من 550 ألف شخص زاروا المهرجان في نسخة 2018.

وأوضح أن "تكنوفيست 2018 تمت تغطيته بآلاف الدقائق من التقارير المصورة وعشرات آلاف الأخبار". لافتا إلى أنه شهد 365 طلعة جوية، وأكثر من 200 ساعة تحليق.

وذكر أن المعلومات المتعلقة بـ"تكنوفيست" وصلت إلى أكثر من 300 مليون شخص حول العالم. مؤكدا أن تلك البيانات زادت من مسؤولياتهم حيال مهرجان العام الحالي.

وشارك في الفعالية التعريفية، رئيس المجلس التنفيذي للخطوط الجوية التركية إلكر أيجي، ورئيس الهيئة التنفيذية لفريق التكنولوجيا التركي خلوق بيرقدار، ومدير منطقة إسطنبول في وكالة الأناضول حسين ألتون ألان، إضافة إلى مسؤولين في المهرجان.