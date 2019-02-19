بحضور يلدريم.. الجاليات العربية تعقد ملتقاها الأول بإسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، انعقاد فعاليات ملتقى الجاليات العربية الأول، بمشاركة رئيس البرلمان التركي السابق والمرشح لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم.

وشارك في الملتقى، العشرات من ممثلي الجمعيات والمنظمات العربية وممثلي الجاليات العربية في تركيا، بحسب الأناضول.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالجاليات العربية في تركيا، وتعزيز التعاون بين الجاليات العربية والجانب التركي الرسمي، بحسب المنظمين.

وخلال الفعالية، قال عماد شنن، في كلمة له عن مجلس ممثلي التجمعات السورية إن "أعداد السوريين في تركيا تجاوزت حاجز الـ 4 مليون، وفي إسطنبول نحو مليون، وهناك العديد من الشكاوى للسوريين ويجب أن نعمل على حلها".

وأضاف أن "المرحلة القادمة يتوجب علينا فيها تطوير آلية عمل على مستوى البلديات والولايات، لتوجيه السوريين إلى الجهات المختصة بحيث نعينهم على الوصول إلى الجهة التي ستساعدهم".

ورأى أن "الملتقى يشكل أرضية صلبة لتطوير الخدمات المقدمة ورفع درجة الانطباع الإيجابي، وهدفنا هو مد يد العون للطرفين (الجانب الرسمي التركي والسوريين المقيمين) بحيث نخفف الأعباء".

بدوره، قال نبيل غانم، في كلمة له عن مجلس الجاليات العربية، إننا "نحيي الدولة التركية التي وفرت لنا الإقامة والعمل على أراضيها، في كل المجالات، وفقاً لما تسنه القوانين والأعراف السائدة، ونحن فخورين في ظل الدولة التركية التي تعطينا الحقوق حالنا كحال الأخوة الأتراك".

وشدد على أن "تركيا اليوم كقوة اقتصادية عالمية، وصاحبة مشروع ثقافي وحضاري، يقع على عاتقها واجب إنساني في اتجاه أشقائها في المنطقة العربية، وهو يتمثل برفع المعاناة عن الشعوب العربية من خلال التخلص من التبعية الغربية والتخلف".

تجدر الإشارة أن التطورات الساخنة في عدد من الدول العربية، دفعت بالكثير من مواطنيها إلى اللجوء والإقامة في تركيا، حيث تجاوز عدد اللاجئين والمقيمين العرب فيها عدّة ملايين، أغلبهم من سوريا والعراق.