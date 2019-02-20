إسطنبول.. مؤتمر عملية بودابست يؤكد أهمية التعاون في إدارة الهجرة

أكد المجتمعون في المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست بمدينة إسطنبول التركية، أهمية التعاون الدولي على مستوى إدارة الهجرة وحقوق المهاجرين.

جاء ذلك في بيان "دعوة عمل" يتضمن 6 بنود، صدر، الأربعاء، عن المؤتمر الذي يبحث إدارة الهجرة وحقوق المهاجرين ومنع الهجرة غير النظامية.

وأكد الدعوة على أهمية التعاون عبر التصرف بشكل يناسب حقوق الإنسان الدولية بخصوص منع الهجرة غير القانونية وتجارة البشر، ومكافحة الهجرة غيرالنظامية، ومنع التدفقات المالية غير الشرعية.

وشددت على ضرورة تسريع العملية، عبر التعاون بين بلدان المصدر والعبور والوصول، والامتثال لحقوق الإنسان الدولية بقواعد الإعادة.

وفي ما يلي، بنود الدعوة الستة:

1- منع الهجرة غير النظامية، ومكافحتها، وتسهيل عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين وقبولهم، ومكافحة شبكات الجريمة المتورطة بعمليات تهريب مهاجرين.

2- تنظيم وتحسين أفضل لظروف الهجرة النظامية والتنقل.

3- دعم اندماج المهاجرين، ومكافحة حالات التمييز والعنصرية، ومعاداة الأجانب.

4- تعزيز التأثيرات الإيجابية للهجرة على التنمية في بلد المنشأ وبلد المقصد.

5- منع تجارة البشر ومكافحتها، ومناقشة الأسباب الأساسية لتجارة البشر، وتوفير الحماية والدعم الكافيين للأشخاص الذين تعرضوا للإتجار بهم.

6- تشجيع احترام حقوق اللاجئين مع الحماية الدولية على ضوء المعايير الدولية.

والثلاثاء، انطلق في إسطنبول المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، بمشاركة ممثلين عن 52 دولة، و7 دول بصفة مراقب، و14 منظمة دولية.