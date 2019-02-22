افتتاح معرض فن المنسوجات الحديثة في متحف إسطنبول مودرن

افتتح في متحف إسطنبول للفن الحديث، الخميس، المعرض الفني الأول لموسم 2019 تحت عنوان "السرد العالمي في النسيج"، بمشاركة أعمال لفنانين من تركيا والعالم.



وقد ألقت رئيسة مجلس إدارة المتحف، أويا أجزاجي باشي، كلمة قالت فيها إن المتحف سيواصل جهوده في جمع عشاق الفن بالتطور والتحول في الفن الدولي المعاصر.



وأضافت أن المعرض الحالي جاء بالتعاون بين المتحف ومعهد العلاقات الدولية الألماني العريق، ويجمع بين فنانين من مختلف أنحاء العالم، ويؤلف روايات ثقافية بمواد نسجية.



وأشارت إلى أن الفنانين المشاركين في المعرض استخدموا النسيج كوسيلة للتعبير الفني.

ولفتت إلى أن هذا النوع من الفن ولد في ألمانيا وتطور وزاد غنا بعد وصوله إلى تركيا بفضل ما أنتجه الفنانون الأتراك.



وبينت أن المعرض الحالي يتيح لعشاق الفن رؤية أكثر من 50 عملا فنيا مؤلفا من رسوم وصور وأدوات أرشيفية وأعمال فنية أخرى.



ونوهت إلى أن المعرض سيضم أعمالا للفنان "بدري رحمي أيوب أوغلو" أول من أطلق فن التأليف بين الرسم والنسيج في تركيا.



كما ألقى مسؤولون في معهد العلاقات الدولية الألماني كلمات خلال الحفل، أكدوا خلالها إعجابهم البالغ من الأعمال الفنية التي تشارك في المعرض.

يركز المعرض على المعاني التاريخية والاجتماعية والثقافية للقماش، ويدرس الاستخدامات المختلفة للمنسوجات كأداة للتعبير ويجمع بين المواقف الفنية المختلفة التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل مساحة المعرض.

يشار إلى أن المعرض الذي يضم أكثر من 50 عملا فنيا تعود لـ25 فنانا من تركيا والعالم يستمر حتى 7 يوليو/ تموز المقبل. وقد انطلق أساسا من مدينة درسدن في ألمانيا، ثم عرض في الكويت، قبل أن يصل إلى تركيا.

ومتحف إسطنبول للفن الحديث (İstanbul Modern Sanat Müzesi) هو إحدى المتاحف الحديثة في تركيا يقع في منطقة "باي أوغلو" بإسطنبول. وقد افتتح عام 2004 بمساحة تقدر بـ 8000 متر مربع بمواصفات تنافس مثيلاته عالميا.