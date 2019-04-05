استمرار عملية الانتقال بين مطاري أتاتورك وإسطنبول

في عملية يُتوقع استمرارها لنحو 45 ساعة، شرعت الخطوط الجوية التركية في الانتقال الشامل من مطار "أتاتورك" إلى مطار "إسطنبول" الذي افتتح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويعدّ الأكبر في العالم.

وأطلقت الخطوط الجوية التركية، فجر الجمعة، عملية نقل المعدات والحاويات والآليات التابعة لها في مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد، عبر تحميلها بالرافعات على متن مئات الشاحنات الكبيرة.

ويجري نقل المعدات بطريقة دقيقة للغاية عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار "إسطنبول"، وسط تدابير أمنية واسعة من قبل فرق الشرطة والدرك.

وجرى إنشاء 5 مراكز مؤقتة من أجل التدخل السريع في حال حدوث مشاكل في الشاحنات المشاركة بعملية النقل.

وبالتوازي مع عملية نقل المعدات، تواصل طائرات الخطوات الجوية التركية الانتقال من مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى التي تستمر 45 ساعة، هبوط 167 طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار "إسطنبول".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل رسمي مطار إسطنبول، وهو ثالث مطار دولي في المدينة ذات الموقع الإستراتيجي.

المطار الذي يبلغ إجمالي مساحته 76.5 ملايين مترا مربعا، سيتم افتتاحه بشكل تدريجي على عدة مراحل ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

وحاليًا، يشهد المطار 23 رحلة جوية مجدولة في الداخل والخارج، ومع حلول 7 أبريل ستنطلق الطائرات منه إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم.