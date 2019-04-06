تركيا.. انتهاء "الانتقال الكبير" إلى مطار إسطنبول الجديد

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طورهان، السبت، انتهاء عملية الانتقال من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول.

وقال طورهان في تغريدة عبر "تويتر" إن العملية، الأكبر من نوعها في تاريخ الطيران؛ انتهت بنجاح ودون وقوع حوادث.

وأضاف: "لقد أنهينا عملية الانتقال الشاملة التي تشكل نموذجًا يحتذى به على الصعيد العالمي في مجال الطيران، بغضون 45 ساعة".

وفي وقت سابق السبت، ودّع مطار "أتاتورك" الدولي آخر رحلاته الخارجية المجدولة، التي توجهت من إسطنبول إلى سنغافورة، وذلك بعد نقل عمليات الطيران إلى مطار إسطنبول، الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.