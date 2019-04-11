القمة التركية العربية الأولى للأعمال تنعقد في إسطنبول

تنعقد القمة التركية العربية الأولى للأعمال في مدينة إسطنبول السبت القادم بمشاركة رجال أعمال من 25 بلدًا.

وتستضيف جميعة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد) القمة، التي يشرف على تنظيمها منتدى الأعمال الدولي (IBF).

ومن الدول المشاركة الجزائر وفلسطين وقطر والعراق وليبيا ومصر وسوريا والأردن واليمن، علاوة على رجال أعمال عرب مقيمين في تركيا.

وتبحث القمة القواعد المالية والقانونية وحقوق المواطنة والإقامة وحل المشاكل التجارية، والمشاكل المتعلقة بتشجيع الاستثمار في تركيا. وتهدف إلى رفع حجم الاستثمارات والتجارة المتبادلة بين المشاركين.

رئيس منتدى الأعمال الدولي، إرول يارار، قال في حديث مع الأناضول، إن هناك آلاف من رجال الأعمال العرب أسسوا شركات في الكثير من المدن التركية كإسطنبول وبورصة وهطاي وغازي عنتاب ومرسين وشانلي أورفة، ويقومون من خلالها بفعاليات تجارية هامة.

وأوضح يارار أن القمة ستجمع رجال الأعمال العرب بأعضاء جمعية موصياد، مشيرًا أن هناك 10 من رجال الأعمال العرب مسجلون في غرفة التجارة بإسطنبول وحدها.

وأشار إلى عقد جلسة خاصة على هامش القمة تناقش حل المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال العرب في تركيا، مضيفًا أن رجال الأعمال العرب والأتراك سيجدون فرصة إجراء لقاءات ثنائية.

وبين أن رجال الأعمال العرب في تركيا يمتلكون إمكانيات تصدير كبيرة جدًّا، وأنهم يمارسون التجارة في قطاعات متعددة منها الصحة والسياحة والتعليم والخدمات والإلكترونيات والأغذية والسيارات.

وأضاف أن رجال الأعمال العرب يقدمون إسهامات كبيرة في الصادرات التركية.