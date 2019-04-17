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إمام أوغلو: أنا هنا لأخدم إسطنبول وأبنائها

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 17.04.2019 19:34
آخر تحديث في 17.04.2019 20:50
إمام أوغلو: أنا هنا لأخدم إسطنبول وأبنائها

قال رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، تسلمت وثيقة رئاسة بلدية المدينة باسم 16 مليون شخص.

جاء ذلك في كلمة له داخل مبنى بلدية إسطنبول التي وصلها لاستلام مهامه رسميًا بعد تسلمه وثيقة رئاسة البلدية من لجنة الانتخابات بالمدينة.

وأكد إمام أوغلو أن هناك مراحل متواصلة يدركونها متعلقة باحتمال إلغاء الانتخابات أو إعادتها، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون من اللجان الانتخابية قرارها الواضح حول تلك المراحل بأقرب وقت من أجل سعادة واستقرار سكان إسطنبول.

وأضاف:" اعتبارًا من اليوم سيبدأ جميع العاملين في بلدية هذه المدينة الجميلة بخدمة 16 مليون إنسان لا شخص أو مجموعة أو حزب، كما نعرف احتياجات المدينة وطلبات سكانها وسنبدأ بتقديم الخدمات بشكل سريع".

وأعرب عن امتنانه لكل من ساهم في حماية إسطنبول والقيام بأمور جيدة لها منذ الماضي وحتى اليوم.

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