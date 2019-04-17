يلدريم: مستمرون باستخدام حقوقنا الانتخابية في دائرة اسطنبول

أكد مرشح حزب العدالة والتنمية التركي لبلدية إسطنبول بن علي يلدريم، أن الحزب مستمر باستخدام حقوقه القانونية، وذلك عقب تسليم لجنة الانتخابات في إسطنبول وثيقة رئاسة البلدية لمنافسه عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الأربعاء، قال فيها يلدريم: "لجنة انتخابات الولاية سلمّت الوثيقة للسيد إمام أوغلو، وأتمنى أن يجلب القرار الخير".

وأضاف:" حزبنا مستمر في استخدام حقوقه القانونية، والقرار الأخير للجنة العليا للانتخابات".

وفي وقت سابق اليوم، تسلم أكرم إمام أوغلو، رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بشكل رسمي من خلفه مولود أويصال، وذلك بعد تسلمه لوثيقة رئاسة البلدية من لجنة الانتخابات في الولاية بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألف و765 صوتا، مقابل حصول يلدريم، على 4 ملايين و156 ألف و36 صوتا.