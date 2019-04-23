برج تشامليجا يرتفع كواحد من أحدث معالم مدينة إسطنبول

يقترب برج البث الإذاعي والتلفزيوني الجديد الذي يبنى على الجانب الآسيوي من إسطنبول من مراحل بنائه النهائية، ويستعد الزوار لمشاهدة منظر فريد للمدينة من خلاله. هذا الأسبوع، سيكتمل العمل على جزء من أجزاء البرج، وهو المطعم وشرفة مراقبة على ارتفاع 388 متراً. من المقرر الانتهاء من البناء هذا العام على الرغم من عدم الإعلان عن موعد محدد لذلك.

بدأ بناء البرج، الذي يؤمل أن ينهي التلوث البصري للهوائيات التلفزيونية العملاقة المتناثرة والهوائيات القديمة، في مارس 2016 على تلة تشامليجا المطلة على مضيق البوسفور. تم تركيب عشرة طوابق منفصلة في البرج حتى الآن وسيتم استخدام هذه الطوابق في مرافق اجتماعية حيوية. ولا يزال بناء خمسة طوابق جديدة مستمراً.

تم إنجاز قسم خرساني من البرج بارتفاع 221 متراً، ولا يزال هناك دعامة من الصلب لاستيعاب الهوائيات، قيد التثبيت. يزن الهوائي على قمة البرج 1400 طن. ويقع البرج على ارتفاع حوالي 576 متراً فوق سطح البحر، وسيضم عند انتهائه 53 طابقاً، بما في ذلك أربعة تحت الأرض. يعمل طاقم من 300 عامل ومهندس على مدار الساعة لإنهاء البناء.

يضم الطابقان 39 و40 من البرج مطعماً واحداً في كل منهما، وسيتم إنشاء شرفات للمراقبة في الطابقين 33 و 34. وتم تكليف شركة هندسية من قبل وزارة النقل والبحرية والاتصالات التركية، لتصميم البرج الذي يتغير شكله بحسب زوايا النظر من مختلف الاتجاهات في جميع أنحاء المدينة. إلى جانب المطاعم وسطح المراقبة المطل، يضم البرج أماكن للمعارض ومصعد بانورامي ومقاهي. زاوية الرؤية المفتوحة بمقدار 180 درجة، والمصاعد البانورامية على جانبي الهيكل، تتيح للزائرين رؤية المعالم التاريخية الشهيرة على الجانب الأوروبي للمدينة، بالاضافة إلى امتداد شاسع على ساحل البحر الأسود من الشمال. يتوقع المسؤولون جذب حوالي 4 ملايين زائر أو أكثر سنوياً إلى البرج، الذي سيكون الأعلى في المدينة، فهو ينافس ناطحة السحاب الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 261 متراً والواقعة على الجانب الأوروبي من المدينة.