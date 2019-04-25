الأطفال مدعوون لاكتشاف العالم السحري للسينما على ساحل البوسفور

دعوة للاستمتاع بجمال الربيع، في بيكوز، إسطنبول، خصوصاً لمن اعتاد التردد على سينما "كوندورا"، حيث تقام تجربة سينمائية فريدة على جانب مضيق البوسفور، في الأسبوع الأخير من أبريل.

ستقام ورشة صور متحركة وعروض رسوم متحركة، يومي 26 و27 أبريل، بالإضافة إلى عرض فيلم "غيلدا"، في سينما "كوندورا".

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات، مدعوون إلى ورشة تعليمية وترفيهية صممتها خبيرة المتاحف والكاتبة "حسنة ريحا جيدام". ستركز ورشة العمل على تاريخ السينما، وخصوصاً إنشاء السينما مع الأخوة "لوميير" الفرنسيين الرائدين في تصنيع معدات التصوير الفوتوغرافي، واللذين ابتكرا كاميرا مبكرة للتصوير الفوتوغرافي وجهاز عرض يسمى السينماتوغرافيا والذي اشتق اسم "السينما" من اسمه.

كذلك ستتطرق الورشة إلى "فانتاسماغوريا" فيلم الرسوم المتحركة وأحد أقدم الأمثلة للرسوم المتحركة المرسومة باليد.

كما ستتاح للأطفال الفرصة لتصميم وصنع ألعابهم البصرية الخاصة بهم والمسماة "ثوماتوماتروبس"، وهي لعبة بصرية من القرن التاسع عشر، تعتمد على تواتر الصور بسرعة أمام العين مما يسبب اندماجها بصرياً.

بعد ورشة العمل، سيتم عرض الرسوم المختارة من كتالوج فيلم "لوبستر".

الآباء والأمهات مرحب بهم أيضا في عروض الكرتون. وبهذه المناسبة، ستغلق سينما كوندورا الواقعة في منطقة بيكوز/إسطنبول، طريق ساحل كوندورا أمام حركة المرور، تشجيعاً للزوار على إحضار دراجاتهم والاستمتاع بموسم الربيع الجميل.