أردوغان يؤكد مواصلة حزبه نضاله القانوني فيما يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب "العدالة والتنمية" سيواصل نضاله القانوني حتى النهاية، فيما يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة، السبت، خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ 28 للحزب، في إسطنبول، تطرق فيها إلى الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس/آذار المنصرم، ووصلت نسبة المشاركة فيها نحو 85 في المئة.

وأوضح أردوغان أن "العدالة والتنمية"، حاز على 44.4 بالمئة من الأصوات في عموم تركيا، وهي أعلى ثاني نسبة يحصدها الحزب في انتخابات محلية.

وأضاف: "كل استحقاق انتخابي هو وسيلة امتحان ونضال ومحاسبة، ولقد اجتزنا هذا الامتحان في انتخابات 31 مارس بنجاح إلى حد كبير".

وأوضح أن الشعب أوكل إلى كوادر العدالة والتنمية إدارة 758 بلدية من أصل ألف و389 بلدية في عموم تركيا.

وحول الطعن الذي تقدم به العدالة والتنمية إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لوقوع "مخالفات ممنهجة"، أكد أردوغان أن الحزب سيواصل متابعة القضية حتى النهاية.

وأردف: "هناك من يقول إن العدالة والتنمية فقد الأمل، أقولها بكل وضوح سنواصل نضالنا القانوني حتى آخر لحظة".

من ناحية أخرى، قال الرئيس إن "احتدام التنافس السياسي وتصاعد التوتر وحدة الخطابات أمر وارد أثناء الانتخابات، لكن في ثقافتنا السياسية، نترك هذا الأمر وراءنا، مع إغلاق الصناديق وفرز الأصوات".

يشار إلى أن "حزب العدالة والتنمية" تقدم باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

ويدعي حزب العدالة والتنمية في اعتراضه وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصا متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.

وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة: "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات، ونحن لم نتخلص منها".

والأربعاء 17 أبريل/نيسان الجاري تسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.