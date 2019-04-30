إسطنبول.. السبت نتائج إحدى أكبر المسابقات الخاصة باللغة العربية عالمياً

بدأ العد التنازلي لنهائيات المسابقة العاشرة الدولية للغة العربية، وفق ما أعلنت المنسقية العامة للمسابقة اليوم، على أن تعلن النتائج السبت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نظمته المنسقية العامة للمسابقة، في مدرسة أمين سراج، بمنطقة باشاك شهير في مدينة إسطنبول التركية.

وقال محمد اغير أقجة، المنسق العام للمسابقة إن النسخة الحالية يشارك فيها نحو 127 ألف طالب وطالبة في عموم تركيا، ضمن ثمانية مجالات.

وأكد في كلمة له خلال المؤتمر: "تعد المسابقة التي تجري في نيسان من كل عام، أحد أكبر الفعاليات الخاصة باللغة العربية على مستوى العالم، بهدف لفت الانتباه إليها كلغة عالمية، بحسب المنظمين".

وأشار أن نسخة العام الجاري، جاءت بالتنسيق مع المديرية العامة للتعليم الديني في وزارة التربية والتعليم الوطنية، وبدعم من "الجمعية الأكاديمية للأبحاث اللغوية والعلمية".

بدوره صرح كمال بن جعفر، المستشار الإعلامي للمسابقة، أنه "من المقرر أن يتنافس طلاب ثانويات الأئمة والخطباء ضمن المسابقة في مجالات قواعد اللغة العربية، وإلقاء الشعر وإحياء النصوص والخط العربي".

وأوضح أنه "بينما سيتنافس طلاب المدارس المتوسطة للأئمة والخطباء في إلقاء الشعر وتمثيل الحكايات وأداء أغاني الأطفال، سيتنافس طلاب الصفوف التحضيرية للغة العربية ضمن فرع المناظرة".

وشدد على أنه تم خلال العام الجاري تسجيل رقم قياسي للمشاركة في المسابقات التي يعمل فيها قرابة ألف شخص من أكاديميين وفنانين ولغويين وخبراء، كلجان تحكيم فيما يزيد عن 100 مركز في 81 ولاية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت تركيا تقدما كبيراً في معايير تعليم اللغة العربية، وارتفع عدد الجامعات والمدارس والمراكز العلمية التي تعلمها، مع إقبال كبير من الطلبة الأتراك.