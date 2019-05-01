مقتل الإرهابي الذي خطط لهجوم على مبنى صحيفة ديلي صباح

تم التعرف على عضو في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، الذي قُتل في عمليات مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، على أنه محمد رشاد تيكين، المشتبه به والمطلوب في التخطيط لمهاجمة مقر مركز تركواز ميديا، وفيه مقر صحيفة ديلي صباح أيضاً.

وقالت مصادر أمنية إن أحد أعضاء "بي كا كا" الخمسة الذين قُتلوا في عمليات مكافحة الإرهاب في مدينة ليجة، وهي بلدة تقع في جنوب شرق تركيا، كان من بين أولئك الذين خططوا للهجوم على مقر شركة تركواز ميديا​، الشركة الأم لصحيفة ديلي صباح. وق تم الكشف عن مؤامرة تفجير المقر، حيث توجد مكاتب ديلي صباح، في وقت سابق من قبل قوات الأمن.

وكان محمد رشاد تيكين، الذي خصصت وزارة الداخلية جائزة قدرها 300 ألف ليرة تركية مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في القبض عليه، من بين خمسة إرهابيين شاركوا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش التركي في ليجة، في ولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد، في 26 أبريل. كان حوالي 3000 جندي يقومون بتمشيط المنطقة خلال حملة واسعة النطاق ضد المنظمة الإرهابية، عندما اشتبكوا مع تيكين وآخرين في منطقة ريفية.

وأكد المسؤولون أن إحدى الجثث كانت لتيكين، الضالع في مؤامرة الهجوم على بناء تركواز ميديا، بينما وُجهت إلى حميد آيدوغان، وهو عضو آخر في "بي كا كا" وقتل في تبادل إطلاق النار أيضاً، تهمة مقتل 29 جندي في العاصمة أنقرة في هجوم بقنبلة، تم تنفيذه من قبل المجموعة الإرهابية في فبراير / شباط 2016. وهو مطلوب ايضا بتهمة قتل ضابطين عسكريين في هجوم منفصل شنه "بي كا كا".

وتقول تقارير المخابرات العسكرية التركية إن محمد رشاد تيكين كان قاتلاً ومخرباً يعمل فيما يسمى بـ "القوات الخاصة" التابعة لـ"بي كا كا"، وتم إرساله إلى إسطنبول من جنوب شرق تركيا حيث كان يقيم في مخبأ لـ"بي كا كا" لتنفيذ هجمات متزامنة على مبنى ديلي صباح ومقر "A Tv" القريب، وهي محطة تلفزيونية تديرها أيضا مجموعة تركواز ميديا.

وكان عضو من "بي كا كا" قد تم أسره هو"إحسان كوجيرأوغلو"، قد اعترف في وقت سابق للمدعي العام، أن المجموعة خططت لتنفيذ هجوم استهدف تركواز ميديا. وقال المشتبه به إنهم ألغوا هجوم "التضحية"، وهو مصطلح تستخدمه المجموعة لوصف الهجمات الانتحارية، بعد أن شاهدوا إجراءات أمنية مشددة حول المبنى في إسطنبول، معتقدين أنهم في حال تنفيذ الهجوم، لن يتسببوا في أعداد كبيرة من الخسائر التي يريدونها.

وتشمل لائحة الاتهام ضد عضو "بي كا كا" المذكور "إحسان كوجيرأوغلو"، الذي تم القبض عليه في عمليات ضد الجماعة الإرهابية، إدراج شهادته واعترافاته مقابل تخفيض العقوبة.

وقال "كوجيرأوغلو" إن "إرهان بورسيبي"، القيادي البارز في "بي كا كا"، أمره بالتخطيط لشن هجوم على مبنى تركواز ميديا، وقد شاركه محمد رشاد تيكين في التخطيط للهجوم. وقال في اعترافه "كنت أقوم باستطلاع للهجوم عندما رأيت سيارة دورية للشرطة متوقفة في الخارج، وحارسي أمن مسلحين. اعتقدت أنه سيكون من الصعب تنفيذ هجوم مسلح وألغيت ذلك".

و"كوجيرأوغلو" واحد من بين ثمانية مشتبه بهم، ستتم محاكمتهم في إسطنبول بتهم تتعلق بالإرهاب في الأيام المقبلة.

وبالتعاون مع السلطات، قام "كوجيرأوغلو" بالكشف عن مواقع البنادق والمتفجرات التي أخفتها المجموعة الإرهابية في عدة مواقع في إسطنبول لاستخدامها في الهجمات المخطط لها. وذلك في متجر، في حي الفاتح في المدينة، حيث عثر على قنابل يدوية ومسدس.

وتقول لائحة الاتهام إن "خلية" بي كا كا التي أصدرت تعليمات لـ "كوجيرأوغلو"، كانت وراء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 44 شخصاً خارج ملعب "فودافون بارك"، على بعد بضعة كيلومترات من مكاتب ديلي صباح.

مجموعة تركواز ميديا، التي حاول الانقلابيون من جماعة غولن الإرهابية الاستيلاء عليها، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، استُهدفت بشكل علني من قبل زعيم حزب تابع لـ"بي كا كا" قبل أربعة أعوام.

إذ هاجم صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، صحيفة "صباح" الشقيقة لصحيفة "ديلي صباح" في تجمع حاشد، ووصفها بأنها مجرد خرقة، وذلك بسبب تغطية الصباح الإعلامية التي تنتقد المجموعة الإرهابية.

وكانت تصريحاته المثيرة قد سبقت محاولة هجوم بالقنابل على جريدة ستار وتلفزيون 24، والتي كانت مثل صباح، محط استهزاء دميرتاش.