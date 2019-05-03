الكويت تشارك في افتتاح مسجد تشامليجا في إسطنبول

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح غادر متوجها إلى تركيا صباح الجمعة، للمشاركة في افتتاح مسجد تشامليجا، ممثلا عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مسجد تشامليجا بالشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول بشكل رسمي اليوم عقب صلاة الجمعة، بمشاركة وفود عديدة من مختلف أنحاء العالم.

وعام 2013، بدأت عمليات بناء المسجد على أعلى قمة في مدينة إسطنبول بمنطقة أوسكودار على طراز الهندسة المعمارية العثمانية.

وأقيم المسجد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 63 ألف مصلٍ في وقت واحد.

كما يضم قاعة مؤتمرات، ومتحفا للآثار الإسلامية التركية، ومكتبة عامة، ومعرضا للفنون، إضافة إلى موقف لسيارات رواد المسجد.

وتعتلي المسجد 6 مآذن، 4 منها بطول 107.1 أمتار، اثنتان بطول 90 مترًا، فيما يبلغ ارتفاع قبته نحو 72 مترا وقطرها 34 مترا.

وتم تخصيص حدائق حول المسجد بمساحة 30 دونما، ليتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعتبر من أجمل إطلالات إسطنبول، كونها تشرف على الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى جزء من بحر مرمرة.