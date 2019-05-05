التحقيقات تكشف صلة 43 من مسؤولي صناديق الاقتراع في انتخابات إسطنبول بتنظيم غولن

كشفت التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن أن 43 من مسؤولي صناديق الاقتراع الذين شاركوا في إدارة الانتخابات المحلية في إسطنبول في 31 مارس/ آذار الماضي لديهم صلات مع تنظيم غولن الإرهابي.

كما أظهرت التحقيقات، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول اليوم الأحد، أن اثنين من الـ43 المشبه فيهم من مسؤولي صناديق الاقتراع يستخدمان تطبيق بايلوك المشفر الخاص بتنظيم غولن الإرهابي.

وتبين أيضاً، بحسب تحقيقات اللجنة العليا للانتخابات، التي لا تزال تنظر في طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم إعادة الانتخابات في إسطنبول، أن 41 من مسؤولي صناديق الاقتراع المشتبه فيهم يتعاملون مع بنك آسيا المملوك لتنظيم غولن الإرهابي.