"جولة إسطنبول".. خدمة مميزة من الخطوط التركية لمسافري الترانزيت

برنامج "جولة إسطنبول"، خدمة مميزة وفرصة رائعة تقدمها شركة الخطوط الجوية التركية للمسافرين لأجل التعرف على معالم المدينة التاريخية والطبيعية.

البرنامج المجاني الذي يستهدف المسافرين العابرين من مطارات إسطنبول، ولديهم ساعات انتظار تتراوح بين 6-24 ساعة، يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين منه.

ويحرص البرنامج، على إسعاد المسافرين، الذين بدورهم يستمتعون بالتجول عبر معالم إسطنبول السياحية، وبالتعرف أكثر على قيم الشعب التركي الثقافية والتاريخية.

كما يشكل البرنامج دعامة أساسية لخطط تحويل مطار إسطنبول إلى مركز ربط بين الشرق والغرب، كما يقدم إضافة نوعية في التعريف بالسياحة التركية.

وفي حديثه للصحفيين، قال مدير تسويق الجولة "عبد الله يورماز"، خلال إحدى فعالياتها، إن البرنامج انطلق في 2009 واستفاد منه حينها 5 آلاف مسافر دولي.

وأضاف أن عدد المستفيدين منه بلغ 67 ألفا و400 مسافر، عبروا من مطارات إسطنبول في العام 2018، وهذا يشكل ارتفاعا ملحوظا، حسب تعبيره.

كما أوضح أن النسخة الصيفية من البرنامج تمتد لمدة 7 أشهر، انطلقت في 1 مايو/آيار الحالي وتستمر لغاية 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأفاد يورماز بأن المسافرين من 163 بلدا شاركوا في البرنامج، الذي استفاد منه 15 ألف مسافر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، في إطار نسخته الشتوية.

بدوره، أعرب المسافر السوداني "ضاهر غوليد"، المتوجه من السويد نحو مصر عبر إسطنبول، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في البرنامج، وزيارة المتاحف التاريخية بالمدينة.

أما الصيني "لي دانيان"، المسافر من الكاميرون إلى فيتنام، فقد عبّر عن إعجابه الكبير بالبرنامج، وعن فائدته الكبيرة على القطاع السياحي، حسب قوله.

من جانبها، أعلنت المسافرة الروسية "إفغيني فريدينسكي"، المتوجهة من سويسرا إلى العاصمة موسكو، عن رغبتها في تكرار تجربة التجول بإسطنبول، رفقة عائلتها مستقبلا.