مأدبة إفطار في ساحة السلطان أحمد التاريخية بإسطنبول في أول أيام رمضان

استقبلت مدينة إسطنبول التركية، أول أيام شهر رمضان، بمأدبة إفطار في ساحة السلطان أحمد التاريخية، أقامتها ولاية إسطنبول وغرفة التجارة وبلدية منطقة الفاتح، بمشاركة آلاف المواطنين والمقيمين.

وقبل حلول موعد الإفطار، استمتع المشاركون في الفعالية بموسيقى عزفتها جوقة الموسيقى العسكرية العثمانية "مهتران"، أعقبها تلاوة لآيات من القرآن الكريم.

وشارك في برنامج الإفطار أقارب شهداء القوات المسلحة، وقدامى المحاربين وعائلاتهم، إلى جانب والي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أفداكيتش، ورئيس بلدية الفاتح اركون طوران.