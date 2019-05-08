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المهرجان الدولي السادس للغيتار ينطلق في مدينة إسطنبول

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.05.2019 20:13
المهرجان الدولي السادس للغيتار ينطلق في مدينة إسطنبول

تستضيف مدينة إسطنبول، في الفترة ما بين 20 و24 مايو/ أيار الجاري، تنظيم المهرجان الدولي السادس للغيتار.

ويشهد المهرجان الذي سيجري بإدارة عازفة الغيتار العالمية عائشه كول قوجه، ندوات بمشاركة عشاق الموسيقى.

كما يتضمن المهرجان حفلات موسيقية ومسابقات ومعرض للآلات الموسيقية، يجري تنظيمها في مقر جامعة مالتبه التركية باسطنبول.

ويحل على المهرجان كضيف شرف، الملحن العالمي الشهير ليو بروير، الذي احتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.

كما يشارك في فعاليات المهرجان، الفنان العالمي ليو بروور، الحائز على جائزة جرامي لأفضل موسيقى لاتينية معاصرة، وأرن سولاب، الحائز على جوائز في العديد من المسابقات الدولية.

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