الجيش الأمريكي يعلن مقتل 13 مشتبهاً من تنظيم داعش بضربة جوية في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أنها نفذت غارة جوية في شمال الصومال أسفرت عن مقتل 13 شخصا يشتبه في انتمائهم الى تنظيم داعش.

ونفذت الغارة الأربعاء في جبال غوليس في شمال الصومال حيث قتل ثلاثة عناصر من التنظيم نفسه في نيسان/ أبريل.

وأفاد بيان القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) أنه "في الوقت الحالي، يشير تقييم إلى أن الضربة الجوية التي نُفّذت في الثامن من أيار/ مايو أدت إلى مقتل 13 إرهابيا. حاليا، نقدر أنه لم يُصَب أو يقتل أي مدنيين نتيجة هذه الضربة الجوية".

واندمجت حركة الشباب التي تعد أكبر مجموعة متطرفة في الصومال حتى الآن، رسميا مع تنظيم القاعدة في 2012. لكن عددا من أعضائها (نحو 200) انشقوا وانضموا إلى صفوف تنظيم داعش.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية زعيم تنظيم داعش في الصومال عبد القادر مؤمن على قائمة الإرهابيين الدوليين.

والشهر الماضي، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا أنها نفذّت غارة جوية في بونتلاند أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش في الصومال عبد الحكيم دوكوب الذي كان مسؤولا عن التخطيط للهجمات التي تنفذها المجموعة وعملياتها اليومية.

وأواخر العام 2018، قدّرت "أفريكوم" عدد مقاتلي تنظيم داعش في الصومال بما بين 75 و250 مقاتلاً مقابل ثلاثة إلى سبعة آلاف مقاتل من حركة الشباب.