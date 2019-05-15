مقتل شخص في انهيار جدار استنادي على سيارة في باشاك شهير بإسطنبول

قُتل شخص وأصيب آخر بعد انهيار جدار استنادي فوق سيارة في منطقة باشاك شهير في إسطنبول أمس الثلاثاء.

الجدار الذي يفصل بين مجمع سكني وشارع في حي "كايا شهير"، انهار فجأة في وقت مبكر من مساء أمس، الأمر الذي أدى إلى استنفار جهود البحث، في محاولة لإنقاذ شخصين كانا محاصرين داخل سيارة، تحت أطنان من الركام والتراب.

وكان طاقم من رجال الإطفاء وفرق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، قد عثروا على شخص مصاب في وقت متأخر من المساء، و تمكنوا في النهاية من سحب شخصٍ آخر من تحت الأنقاض، تبين أنه قد فارق الحياة.

وتظهر لقطات الحادث التي حصلت عليها كاميرا أمنية قريبة، أن سائق السيارة رأى الجدار المنهار، وحاول المناورة للهرب دون أن ينجح في تفادي الكارثة.

وقال وزير البيئة والعمران "مراد قوروم" إن الوزارة بدأت تحقيقاً في الحادث.

وفي حادثة منفصلة، انهار جدار حديقة طوله متر واحد يفصل بين مبنيين في منطقة "مالتيبه"، على مركبات متوقفة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى حدوث أضرار في أربع سيارات متوقفة، ولم يصب أحد في الحادث.