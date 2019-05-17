النقل العام في إسطنبول مجاني في 19 مايو وخلال أيام عيد الفطر

أكدت مؤسسة النقل والمواصلات في إسطنبول يوم الأربعاء، أن المواصلات العامة ستكون مجانية في إسطنبول خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وسيطبق هذا القرار على الحافلات العامة والقطارات والمترو والترام والمتروباصات والعبّارات.

وابتداءاً من الساعة 6 صباحاً في 4 يونيو، الذي يصادف نهاية شهر رمضان، حتى الساعة 12 من صباح يوم 6 يونيو، سيتمكن الركاب في إسطنبول من التجول في جميع أنحاء المدينة باستخدام وسائل النقل العام مجاناً.

وستغلق خلال ثلاثة أيام من عيد الفطر المكاتب الحكومية والمدارس ومكاتب البريد والبنوك وبعض محلات السوبر ماركت. بينما ينشغل الناس بزيارة العائلة والأصدقاء، لذلك ستكون الطرق ووسائل النقل والفنادق والمطاعم مكتظّة.

كما أعلنت المؤسسة المعنية، أن يوم 19 مايو سيكون يوماً مجانياً مئة بالمئة أيضاً، خلافاً لكل عام حيث كان التخفيض يقدم بنسبة 50% فقط، احتفالاً بذكرى يوم أتاتورك والشباب والرياضة.

على صعيد آخر، وافقت البلدية بالإجماع على خفض رسوم التنقل الشهرية للطلاب، المعروفة باسم "البطاقة الزرقاء"، التي تسمح بحد أقصى 200 ركوب مع تغيير محطات مختلفة في جميع أنحاء المدينة، ليصبح ثمنها 40 ليرة تركية بدلاً من 85 ليرة.