فعاليات رمضانية بمشاركة أبطال "قيامة أرطغرل" في إسطنبول

شارك أبطال مسلسل "قيامة أرطغرل" التاريخي الشهير في فعاليات رمضانية أقيمت بمدينة إسطنبول التركية، وسط مشاركة واسعة من عشاق المسلسل.

وأقيمت الفعاليات في قضاء أسنلر في الطرف الأوروبي لإسطنبول، مساء السبت، بحضور رئيس بلدية القضاء محمد توفيق غوكسو، ومسؤولين آخرين.

وشدّد غوكسو، في كلمة، على أهمية الوحدة والتكاتف والأخوة بين أفراد الشعب التركي، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال الممثل التركي أيبيرك بيكجان، الذي يؤدي دور "أرتوق بك" في "قيامة أرطغرل"، إن المسلسل يتمتع بأهمية كبيرة من الناحية التاريخية.

وأكّد أن "قيامة أرطغرل" يؤثر على النفوس بشكل كبير، وأن الأطفال أصبحوا اليوم - بفضل المسلسل - يقتدون بالأبطال المحليين بدلًا من الأجانب.

من جهته، أعرب جلال آل، صاحب دور "عبد الرحمن ألب"، عن سعادته بأداء دور شخصية بطولية في التاريخ خلال المسلسل.

أمّا إمره أوجتبه، الذي يؤدي شخصية "عثمان"، فهنأ المشاركين في الفعاليات بمناسبة 19 مايو/ايار عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال، بدءا من صامسون، بقيادة أتاتورك، ضد قوات الحلفاء عام 1919.

من ناحيته قال ملكشاه أوزن، صاحب دور "ملك ألب"، إن المسلسل الذي يعرض على قناة "تي آر تي" الحكومية، ساهم في زيادة اهتمام المشاهدين بالأحداث التاريخية التي جرت في تلك الفترة.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

ويبث مسلسل "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات مشاهد، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".

تجدر الإشارة أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.