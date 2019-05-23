معرض المنتجات الصينية يفتح أبوابه للزوار في إسطنبول

افتتح معرض المنتجات الصينية (ChinaHomelife Turkey) أبوابه، الخميس، أمام زواره في مركز المعارض بمدينة إسطنبول.

وهذه هي المرة السادسة التي تستضيف فيها إسطنبول، المعرض الذي يعد أحد المنصات التجارية الهامة لتطوير العلاقات التجارية في منطقة أوراسيا.

وشارك في الافتتاح مساعد رئيس بلدية مدينة هانغ زهو الصينية "هو واي"، ومساعد والي إسطنبول إسماعيل غولتكين، ورجال أعمال، وزائرون.

ويقام المعرض على مساحة 12 ألف متر مريع، وتشارك فيه قرابة 600 شركة صينية.

ويبلغ عدد المنتجات المعروضة 50 ألفا، منها النسيج والملابس الجاهزة والإكسسوارات والبياضات ومواد البناء والمعدات والأجهزة المنزلية والأثاث والإلكترونيات والهدايا والزجاجيات ومستلزمات المطابخ والحمامات والمواد الغذائية.

ويستمر المعرض حتى 25 مايو/ أيار الجاري، ومن المنتظر أن يستضيف 2500 وفد تجاري، ويُعقد على هامشه 650 لقاء ثنائيا.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قال مساعد رئيس بلدية مدينة هانغ زهو الصينية، إن حجم التجارة بين مدينته وتركيا ارتفع العام الماضي بنسبة 5 في المئة، ليبلغ 700 مليون دولار.

وأشار "هو" إلى أن واردات مدينته من تركيا زادت بنسبة 23 في المئة، معربا عن أمله تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين "هانغ زهو" وتركيا، وجني ثمار التعاون معا، من خلال معرض العام الحالي.

من جانبه، شدد مساعد والي إسطنبول على أهمية العلاقات بين تركيا والصين.

وأضاف غولتكين، أنه من دواعي سرور بلاده إحياء طريق الحرير، وزيادة حجم التجارة بين تركيا والصين.

بدوره، قال المدير العام لمعارض (ChinaHomelife) بينو بيلاي، إن المعرض هو أكبر المعارض الصينية في تركيا.

وأضاف: "نتيح الفرصة في هذا المعرض للقاء الموردين الصينيين مع العملاء في المدن التركية الكبيرة. جميع الشركات هنا هي شركات منتجة، ولهذا الفرصة كبيرة بالنسبة إلى العملاء الأتراك غير القادرين على القدوم إلى الصين".

الجدير بالذكر أن معارض (ChinaHomelife) تُنظم مرة واحدة خلال العام في 13 بلدا، بهدف التعريف بالمنتجات الصينية على الصعيد الدولي.