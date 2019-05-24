القائمة الرئيسية
إسطنبول
القائمة الرئيسية

أردوغان يفتتح مسجدا في منطقة أيوب سلطان بإسطنبول

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.05.2019 17:33
آخر تحديث في 25.05.2019 02:59
أردوغان يفتتح مسجدا في منطقة أيوب سلطان بإسطنبول

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مسجد "الحاج عثمان طورون" في منطقة أيوب سلطان بمدينة إسطنبول.

وشارك رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، في افتتاح المسجد، حيث توجّه بالدعاء إلى الله أثناء الافتتاح.

وفي كلمة ألقاها أردوغان بمراسم الافتتاح أمام حشد من أهالي إسطنبول، بارك فيه للمسلمين شهر رمضان.

ولفت إلى أن المسجد يتضمن صالة للمؤتمرات.

وأشار إلى أن بلدانا إسلامية كسوريا وأفغانستان وليبيا وأراكان، تعيش أوضاع صعبة خصوصا في شهر رمضان.

وأعرب عن تمنيه تجاوز البلدان الإسلامية هذه الأزمات في أقرب وقت.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق افتتح معرض المنتجات الصينية (ChinaHomelife Turkey) أبوابه، الخميس،...
مختارات