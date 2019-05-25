10 شركات طيران دولية تبدأ رحلاتها إلى إسطنبول لأول مرة

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان، إن 10 شركات خطوط جوية من 9 بلدان بدأت لأول مرة تنظيم رحلات إلى مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها طورهان خلال مشاركته، الجمعة، في مأدبة إفطار أقامتها جمعية مراسلي مطارات إسطنبول.

وأوضح أن الملاحة الجوية التركية حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأضاف أن الرحلات الجوية من تركيا كانت تتوجه إلى 60 وجهة في 50 بلدًا عام 2003، أما في 2018 فقد وصلت إلى 318 وجهة في 124 بلدًا.

وأشار إلى أن عدد الركاب ارتفع من 34 مليونا و400 ألف عام 2003 إلى حوالي 210 ملايين في 2018، لافتًا أن عدد الطائرات التابعة للشركات التركية أصبح 515.

وأكد أن تركيا حققت في الأعوام العشر الأخيرة نموًّا كبيرًا في النقل الجوي يفوق المعدل العالمي بثلاثة أضعاف.

وقال الوزير التركي إن 10 شركات طيران دولية بدأت لأول مرة تنظيم رحلات إلى إسطنبول بعد إغلاق مطار أتاتورك ونقل الرحلات منه إلى مطار إسطنبول.

وأوضح أن الشركات المذكورة بدأت رحلاتها من 9 بلدان بينها الصين والهند وتونس والجزائر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات التركية إغلاق مطار أتاتورك الدولي، مع بدء تشغيل مطار إسطنبول الذي يعتبر أكبر مطار في العالم.