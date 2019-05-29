في الذكرى الـ 566 لفتح المدينة.. إسطنبول تحتضن صلاة التراويح بمشاركة 300 ألف مصل

يستعد ميدان "يني قابي" وسط مدينة إسطنبول، لاحتضان صلاة التراويح بمشاركة 300 ألف شخص في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بمناسبة الذكرى الـ 566 لفتح إسطنبول (القسطنطينية سابقًا) عام 1453.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الأربعاء، في كلمة له خلال لقائه ممثلي وكالات أنباء وصحف وقنوات تلفزيونية وصحفيين في العاصمة أنقرة.

ودعا أرباش بالرحمة لمراسل الأناضول عبد القادر نيشانجي الذي توفي إثر سقوطه في منحدر جبلي بولاية بايبورت يوم 10 مايو/أيار الجاري، أثناء متابعته أعمال شق طريق جبلي، وتقدم بالتعازي لأسرته وموظفي وكالة الأناضول.

وأكد أرباش أن رئاسة الشؤون الدينية، قدمت خدماتها منذ تأسيسها وحتى اليوم، عبر اهتمامها بحقيقة الإسلام ومستقبل الأمة وبقاء الدولة.

وقال: "إن شاء الله سنتوج شهر رمضان الحالي عبر إقامة صلاة التراويح بمشاركة أكثر من 300 ألف شخص في ميدان يني قابي بإسطنبول، مساء السبت 1 يونيو/ حزيران، سنصلي صلاة التراويح مع أشقائنا سكان إسطنبول بمناسبة الذكرى الـ 566 لفتح إسطنبول".

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى "فتح القسطنطينية"، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني "محمد الفاتح" من الإمبراطورية البيزنطية، عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.