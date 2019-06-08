قرابة 40 مليوناً سافروا عبر مطارات إسطنبول في 5 أشهر

بلغ عدد المسافرين ذهابا وإيابا، عبر مطارات إسطنبول الثلاثة، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 39 مليونا و719 ألفا و547 مسافرا.

وبحسب بيانات مؤسسة إدارة المطارات التركية، فقد بلغ عدد الرحلات الجوية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين في مطارات إسطنبول 275 ألفا و878 رحلة جوية، سافر خلالها 39 مليونا و719 ألفا و547 مسافرا.

تجدر الإشارة إلى أنّ إسطنبول تضم ثلاثة مطارات وهي أتاتورك ويقتصر على رحلات الشحن منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، ومطار صبيحة غوكشان في القسم الآسيوي، ومطار إسطنبول في القسم الأوروبي والذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد اكتمال عملية تشغيله بكافة مراحله.