يلدريم وإمام أوغلو يناقشان مستقبل إسطنبول في مناظرة متلفزة

قال بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول، إنه سيناقش مستقبل المدينة مع منافسه أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مناظرة متلفزة يُنتظر أن تجمعهما في 16 يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الإثنين، خلال لقائه مواطنين بإسطنبول، في إطار حملته لانتخابات 23 يونيو.

وأوضح يلدريم: "تشكل المناظرة فرصة لسكان المدينة الـ15 مليونًا لسماع وعود المرشحين وأفكارهما، وإلى المشاريع التي يعتزمان إنجازها".

كما تمنى أن تكون المناظرة مثمرة ومفيدة، والتوفيق لمدير الحوار فيها، المذيع "إسماعيل كوجوك قايا".

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.

من جهة أخرى، انتقد يلدريم، المعاملة السيئة مع منتخب بلاده لكرة القدم في أيسلندا، وقال إنها "أساليب قديمة" لإضعاف المعنويات.

وأضاف: "التصرف ستكون له نتائج عكسية، وسيحفز منتخبنا الوطني أكثر ليحقق فوزا جيدا".

ومساء الأحد، وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى العاصمة ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الأيسلندي.

واضطر أعضاء الفريق للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة تفتيشًا دقيقًا لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.

يذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب أيسلندا منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.