الأمن التركي يعتقل أحد المتورطين بالهجوم الإرهابي في منطقة بشيكطاش وأسفر عن مقتل 46 شخصًا

اعتقلت قوات الأمن التركية اليوم الأربعاء أحد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" المرتبطين بتفجير عام 2016 في منطقة بشيكطاش في إسطنبول والذي أسفر عن مقتل 46 شخصًا، بينهم 39 من رجال الشرطة.

وتم القبض على المشتبه به، المعروف باسم مسعود بكار، من قبل قيادة الدرك الإقليمي في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد، في قرية تشالكالكيا.

وقالت السلطات الأمنية إن بكار هو عضو في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي ومرتبط بتفجير عام 2016 خارج ستاد فودافون أرينا.

ووقع انفجاران خارج ستاد فودافون أرينا بمنطقة بشيكطاش، في 10 ديسمبر، عقب مباراة بين ناديي بشيكطاش وبورصا سبور. ومن الواضح أن الهدف من الهجوم وقتذاك كان عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين من أجل ضبط الأمن، حيث كان المشجعون قد غادروا بالفعل. وتم تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حافلات الشرطة وسط حركة مرور كثيفة، في حين فجر مهاجم انتحاري نفسه في حديقة ماتشكا القريبة.

وأسفر التفجيران عن مقتل 40 من ضباط الشرطة وسبعة مدنيين وإصابة 242 آخرين.

وقد أعلن تنظيم مرتبط بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وهو التنظيم المسؤول أيضًا عن سلسلة من الهجمات الإرهابية وتفجيرات السيارات التي استهدفت أهدافًا أمنية ومدنية منذ عام 2005.