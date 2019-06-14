مشروع إعادة التدوير التابع لبلدية إسطنبول يحصل على جائزة النقل العام العالمي

قالت بلدية اسطنبول في بيان لها يوم الخميس، إن مشروع إعادة التدوير الذي تنفذه بلدية إسطنبول الكبرى، ضمن نطاق رؤيتها للقضاء على النفايات في البلاد، قد مُنح جائزة الرابطة الدولية للنقل العام، في القمة العالمية للنقل العام في السويد.

وحصل المشروع، الذي يحمل عنوان "حاوية إعادة التدوير الذكية"، على "جائزة أفضل مشروع" حيث دخل المنافسة مع حوالي 400 مشروع آخر مقدم من الرابطة الدولية للنقل العام .

القمة التي عقدت للمرة 63 هذا العام في ستوكهولم في الفترة من 9 إلى 12 يونيو، شارك فيها 373 شركة من 80 دولة، حيث قدمت هذه الشركات أحدث منتجاتها. وقد زار المعرض أكثر من 15000 شخص.

وكجزء من مشروع بلدية إسطنبول الكبرى، يمكن لمواطني إسطنبول شحن بطاقات النقل العام الخاصة بهم، عن طريق إعادة تدوير المواد مثل الزجاجات البلاستيكية، وعبوات المشروبات المصنوعة من الألومنيوم، عبر آلات خاصة في محطات النقل العام المختلفة. يهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع الاستخدام بشكل أوسع لوسائل النقل العام.

وتأسست الرابطة الدولية للنقل العام في عام 1885، وهي تضم أعضاء من أكثر من 1700 مؤسسة في جميع أنحاء العالم، وتضم تلك المؤسسات مشغلي النقل العام، والإدارات المركزية، والحكومات المحلية، والمنظمات الصناعية، ومراكز البحوث والأكاديميين والاستشاريين، وهي أكبر جمعية للنقل العام في العالم.

يقع مقر الرابطة في بروكسل، ولها مكاتب في كل من دبي وموسكو واسطنبول وروما وسان باولو وساحل العاج وبنغالور وهونج كونج أستانة ونيويورك وجوهانسبرغ وسنغافورة وكانبيرا.