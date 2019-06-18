بدء الاختبارات على نظام مراقبة الجوازات السريع بمطار إسطنبول

بدأ الثلاثاء، إجراء اختبارات على "نظام مراقبة الجوازات السريع"، المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة، في مطار إسطنبول، أحد أكبر مطارات العالم.

وتُجرى الاختبارات بالتعاون بين مديرية الأمن التركية، وشركة "İGA" المشغلة للمطار، وينتظر أن يقلص النظام عند تطبيقه فعليا، مدة مراقبة الجوازات إلى 30 ثانية للشخص الواحد.

وأشرفت على تطوير النظام، هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، ويعمل عبر التعريف الإلكتروني للوجه وبصمات الأصابع.

وبعد مرور المسافرين عبر جهاز المراقبة سريعا، سيتم ختم جوازاتهم من قبل موظفي الأمن في المطار بشكل سلس.

وفي تعليقها على التطبيق قالت المسافرة من المطار نحو بريطانيا "موغي أيتكين"، إنها مرت عبر جهاز المراقبة أثناء مرحلة اختباره، وأنها لم تضطر للانتظار طويلا.

بدوره، أفاد المسافر "عاصف أيتكين"، بأن هذا النظام الجديد، سيساهم كثيرا في تسهيل السفر عبر مطار إسطنبول.