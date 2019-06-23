المراكز الانتخابية تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا

فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (تغ+3)، حيث شهدت بدء تدفق الناخبين في إسطنبول إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة.

وتجري انتخابات الإعادة بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو/ أيار الماضي القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الماضي.

ويتنافس في الانتخابات مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو (من حزب الشعب الجمهوري)، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر.

وتجري العملية الانتخابية في 31 ألفًا و342 صندوق اقتراع في 39 قضاء في إسطنبول، ومن المنتظر أن يشارك فيها 10 ملايين و561 ألفًا و963 ناخبًا.

وتنتهي عملية التصويت في تمام الخامسة عصرا.