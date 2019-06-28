إسطنبول.. مدينة مقبولة التكاليف للمقيمين الأجانب

لا تزال تكاليف المعيشة للأجانب المقيمين في إسطنبول مقبولة بالرغم من ارتفاع تصنيفها تسع نقاط على جدول شركة "ميرجر"، أكبر شركة في العالم لاستشارات الموارد البشرية لتكلفة المعيشة.

فقد قفزت إسطنبول، هذا العام، من المركز 163 إلى المركز 154 في استطلاع 2019، وبذلك احتلت المرتبة ذاتها مع لايبزيغ الألمانية وجيناي الهندية.

كما احتلت 8 مدن آسيوية مراكزاً متقدمة ضمن أغلى 10 مدن في العالم، من حيث تكاليف المعيشة للوافدين. فجاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي. وجاءت في المراتب التالية طوكيو وسنغافورة وسيول، تليها زيوريخ السويسرية. ومن بين العشرة الأوائل صنفت أيضاً كلا من شانغهاي، وعشق آباد في تركمانستان، وبكين، ومدينة نيويورك، وشينزهين في الصين.

وتقاسمت مدينة تونس العاصمة، مرتبة أقل مدينة في العالم بتكاليف المعيشة للأجانب، بتصنيف يبلغ 209، مع طشقند عاصمة أوزبكستان، ومدينة كراتشي الباكستانية الأكثر كثافة سكانية.

في الشرق الأوسط، حافظت تل أبيب على موقعها كأغلى مدينة لتكلفة معيشة الأجانب فيها، حيث احتلت المرتبة رقم 15. كما جاءت دبي في المرتبة 21، وأبو ظبي في المرتبة 33، والرياض في المرتبة 35.

في أوروبا، صنفت ثلاث مدن سويسرية، كأغلى ثلاث مدن في القارة، حيث احتلت مدينة برن المرتبة 12، وجنيف المرتبة 13. كما احتلت لندن المرتبة 23 في القائمة، في حين هوت باريس 13 مركزاً وجاءت في المركز 47. كذلك تراجعت مدريد 18 مركزاً إلى رقم 82. أما موسكو فقد احتفظت بالمركز رقم 27 في قائمة 2019.

مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، قفزت تصنيفات المدن الأمريكية في قائمة هذا العام، حيث صعدت مدينة نيويورك بأربعة مراتب ضمن تصنيف أغلى مدينة في المنطقة. من بين المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، قفزت بوسطن أكبر عدد من المراتب، فتخطت 21 مركزاً ووصلت إلى المرتبة 49. كذلك صعدت لوس أنجلس 17 نقطة إلى المركز 18، بينما صعدت سان فرانسيسكو 12 مركزاً واحتلت المرتبة 16.

يذكر أن مسح "ميرجر" تم تصميمه لمساعدة الحكومات والشركات متعددة الجنسيات في تحديد بدلات التعويض لموظفيها المقيمين بالخارج. يقيس المسح التكلفة النسبية لأكثر من 200 عنصر من عناصر المعيشة في كل مدينة، استنادا إلى الدولار الأمريكي. وتتنوع العناصر المدروسة بين النقل والسلع المنزلية والترفيه. ويشمل المسح أكثر من 500 مدينة، وقد استعرض مسح عام 2019، مدناً مختلفةً من قارات العالم الخمس بلغ عددها 209.