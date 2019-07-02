جائزة دولية لمطار صبيحة غوكجن

حصل مطار صبيحة غوكجن في إسطنبول على جائزة "مطار يستحق المديح" التي يمنحها منح المجلس العالمي للمطارات الأوروبية.

وجرى منح الجائزة في حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المطارات الأوروبية في قبرص الرومية، تقديرا لأداء المطار في مجال الموارد البشرية لعام 2018.

وشارك في الحفل، الذي تضمن جوائز في مجال الموارد البشرية والتطبيقات لتسهيل حركة المسافرين المعاقين، المدير التنفيذي للمطار أرسل غورال، ومدير الموارد البشرية أحمد هاكان.

وفي تصريح صحفي، قال أرسلان إنهم على تواصل دائم مع موظفي المطار ما يساهم في تحسين ظروف العمل باستمرار.

وذكر أن المطار نال جائزة "مطار يستحق المديح" في مجال الموارد البشرية على خلفية مشاريع مثل الأندية الاجتماعية، والدورات التدريبية وندوات عن الحياة، تتم فيها استضافة شخصيات مشهورة.