القائمة الرئيسية
إسطنبول
القائمة الرئيسية

أردوغان يلتقي رؤساء بلديات أقضية إسطنبول عن "العدالة والتنمية"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.07.2019 20:18
آخر تحديث في 07.07.2019 02:16

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رؤساء بلديات أقضية مدينة إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم).

واستغرق لقاء أردوغان المغلق مع رؤساء البلديات قرابة ساعتين و15 دقيقة، في مقر رئاسة حزب العدالة والتنمية بإسطنبول.

وشارك في الاجتماع، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، ومتحدث الحزب عمر تشليك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس فرع الحزب بإسطنبول بيرام شن أوجاق.

وفي الانتخابات المحلية التي أقيمت في 31 مارس/ آذار الماضي، فاز حزب العدالة والتنمية، برئاسة بلدية 24 قضاء (منطقة) في إسطنبول، من إجمالي 39.

فيما فاز حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، برئاسة بلدية 14 قضاء، وحزب الحركة القومية بقضاء واحد.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق حصل مطار صبيحة غوكجن في إسطنبول على جائزة "مطار يستحق المديح"...
مختارات