إسطنبول.. المدينة الأكثر كرما في أوروبا وفق تصنيف سويسري

صنف معهد بازل السويسري للشؤون العامة والاقتصادية، مدينة إسطنبول التركية، أنها الأكثر كرما في أوروبا.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد، الأربعاء، بعنوان "رصد رأس المال الاجتماعي لعام 2019".

وأضاف المعهد أنه أجرى تصويتا على مجموعة من المشاركين في أنشطته حول المدن الأكثر كرما في أوروبا.

وأشار أن التصويت شمل المناخ الاجتماعي، والثقة بين الأفراد، وتبني سياسات التقشف، والاستعداد لدفع الضرائب، والاستثمار في الاقتصاد المحلي، وحب مساعدة الآخرين، وعلاقات الصداقة والضيافة.

ولفت إلى أن إسطنبول حصلت على 8.6 نقاط من أصل 10، تلتها باريس بـ 8 نقاط، وموسكو بـ 7.5، وبرلين بـ 5.3 نقاط.

ووفق التصويت، حصلت تركيا أيضا على المركز الأول ضمن قائمة البلدان ذات المواطنين الأكثر استعدادا لتوفير التمويل المشترك ودفع الضرائب بواقع 6.6 نقاط، تلتها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.