في إسطنبول.. المعرض الأول المتخصص بإنتاج وتسويق الفواكه المجففة والمكسرات

تستضيف مدينة إسطنبول بدءً من اليوم الخميس فعاليات المعرض العالمي للفواكه المجففة والمكسرات، بمشاركة نحو 17 دولة، بينها عدد من الدول العربية على رأسها المملكة السعودية.

ويعتبر المعرض الأول في تركيا من حيث تخصصه الحصري في التعريف بإنتاج وتسويق وصناعات الفواكه المجففة والمكسرات.

ويهدف المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأحد، بمشاركة نحو 69 شركة محلية وأجنبية، إلى التعرف على الفواكه المجففة والمكسرات وعرض أنواعها ومشتقاتها وفوائدها الصحية.

ويسعى المعرض، بحسب المنظمين، إلى تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، ورفع حصيلة الصادرات من خلال التبادل التجاري بين الدول المنتجة والمستهلكة بزيادة قيمة صادراتها.

وفي كلمته الافتتاحية، قال نائب رئيس "اتحاد الجاليات العربية بتركيا"، السيد العزبي: "سعداء لإقامة المعرض الأول العالمي للفواكه المجففة والمكسرات العربية في إسطنبول".

وأضاف "الاتحاد دائما يدعم المعارض والأنشطة الخاصة بالجاليات العربية في تركيا، وأنتم تعلمون أن التمور من أعظم وأفخم المنتجات العربية".

المديرة التنفيذية لشركة "LSISCO" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ندى سيد أحمد، قالت إن "اختيارنا إقامة معرضنا في تركيا كونها عاصمة عالمية وممرا بين الشرق والغرب".

وفي حديث للأناضول، قال محمد عثمان، صاحب شركة "مصنع تمور المدينة"، إن "الهدف من المعرض هو فتح أسواق جديدة وعرض المنتجات في السوق التركية".

وأضاف "نرى أن السوق هنا في تركيا واعد، وهناك إقبال تركي على التمور السعودية".

ويتوقع أن يحضر فعاليات المعرض، أكثر من ألفين تاجر من دول عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكا اللاتينية، وعدد من الشركات والمصانع التي تعمل في مجال تجارة وتصنيع وتجفيف الفواكه والمكسرات والأغذية والمشروبات.





وينظم المعرض، شركة "LSISCO" (تركية غير حكومية)، برعاية كل من اتحاد الجاليات العربية، والجمعية العربية، ومجموعة "هيتاش" القابضة (شركة تركية).

وتعتبر تركيا، من أكبرالدول في إنتاج الفواكه المجففة والمكسرات في الشرق الأوسط، ورائدة أسواقها في الصناعات الغذائية، وكذلك بوابتها للدول العربية ودول البلقان وأوروبا والعالم، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وفق المنظمين.